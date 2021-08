Bürger sollen vom 6. bis 15. August Sechsbeiner zählen und melden : Nabu-Insektensommer geht weiter

Die verschiedenen Marienkäferarten werden meist nach der Anzahl ihrer Punkte auf den Flügeldecken benannt. Der Siebenpunkt ist am weitesten verbreitet, insgesamt gibt es in Deutschland rund 70 verschiedene Arten. Foto: dpa/Soeren Stache

Zweibrücken Vom 6. bis 15. August werden bei der Mitmachaktion wieder Sechsbeiner gezählt und gemeldet.

„Wir wollen sehen, ob es in diesem Jahr, wie vermutet, aufgrund des kühlen und verregneten Frühlings weniger Wespen gibt“, so Laura Breitkreuz, Insektenexpertin des Naturschutzbunds (Nabu). „Auch, wenn das viele Menschen freuen dürfte – die Tiere sind enorm wichtig.“ So bestäuben auch Wespen Nutzpflanzen, sie vertilgen Schädlinge wie Blattläuse und Spannerlarven und nützen so in Landwirtschaft und Gartenbau. Zudem beseitigen sie als geflügelte Gesundheitspolizei Aas.