Erweiterungsbau am Nardini Klinikum fast fertig : „Klinik-Standort Zweibrücken gestärkt“

Zweibrücken Erstmals hat das Nardini Klinikum seinen über 17 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau vorgestellt, der durch die Schließung des Evange­lischen Krankenhauses nötig wurde.

Mit dem Abbruch des Küchentraktes begann im Herbst 2018 die große bauliche Veränderung am Nardini Klinikum Zweibrücken. 2019 folgten bereits die Rohbauarbeiten für den Erweiterungsbau, bei dem 50 zusätzliche Betten entstehen sollten. Im September 2020 schloss das Nardini schließlich die Abteilung „Innere Medizin 2“ an seiner Zweigstelle im 2016 geschlossenen Evangelischen Krankenhaus, und zog die Abteilung planmäßig um.

Der neue Landes-Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) machte sich am Donnerstag bei einem vor-Ort-Besuch ein eigenes Bild über den Fortschritt des Neubaus. Dieser ist zwar schon komplett betriebsbereit und wird von den Abteilungen genutzt, ist aber noch nicht endgültig fertiggestellt. „Das Nardini Klinikum mit seinen Standorten Landstuhl und Zweibrücken ist ein verlässlicher Partner der Landesregierung in der stationären Patientenversorgung der West- und Südwestpfalz. Das Land wird auch weiterhin das Nardini Klinikum und den Krankenhausstandort Zweibrücken unterstützen. Es handelt sich hier um die bundesweit erste durch das damalige Bundesversicherungsamt bewilligte Strukturfondsmaßnahme“, hob der Gesundheitsminister hervor und zeigte sich von den Veränderungen begeistert: „Es ist ein toller Standort mit einem hohen Maß an Patientensicherheit insbesondere durch den Stand der Technik. Und auch in den nächsten Jahren eine hervorragende Anlaufstelle für seine Patienten und Patientinnen.“