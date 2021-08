Weiterer Fall sonst nur in Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben : Corona: Ein neuer Fall in Zweibrücken

Corona: Ein neuer Fall in Zweibrücken

Weiterer Fall sonst nur in Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben

Südwestpfalz Die Inzidenz in Zweibrücken ist leicht gestiegen und nun die höchste in der Region Südwestpfalz.

Am Donnerstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz zwei Covid-19-Neuinfektionen bestätigt, und zwar in Zweibrücken und Horbach. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell folgende Inzidenzwerte: Landkreis Südwestpfalz 1,0, Pirmasens 5,0 und Zweibrücken 8,8. In Zweibrücken gibt es derzeit vier bestätigt Infizierte.