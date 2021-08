Rätseln Sie mit! : Kunstvolle Naturgestaltung

Es ist kein Wunder, dass es hier so prachtvoll blüht, aber es ist schön, wenn man diesen Ort kennt und ihn besucht. Dabei könnte man beispielsweise durch diesen schönen Bogen spazieren. Aber wo befindet er sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Erraten wurde unser voriges Rätsel: Halb Bauwerk, halb Ruine – dabei handelte es sich um den St. Fabian-Stift in Hornbach gleich hinter dem Kloster. Als Erstes wusste XXX die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang