Tödlicher Unfall auf der L105 : Motorradfahrer stirbt bei Unfall zwischen Gersheim und Herbitzheim

Zwei weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall am Sonntagnachmittag verletzt.

Der Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 15.44 Uhr die L 105 in Fahrtrichtung Gersheim hinter einem Pkw als er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam. Wie die Polizeiinspektion Homburg mitteilte, versuchte der 62-Jährige vermutlich nach links auszuscheren, kam dabei zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer wieder zurück auf die Fahrbahn Richtung Gersweiler geschleudert, beide Fahrzeuge gerieten nach dem Zusammenstoß in Brand.