Landgestüt Zweibrücken : Treffen der Trakehner-Gemeinde

Zweibrücken Mit einer Stutenleistungsprüfung beginnt am Samstag das „Trakehner Weekend“ auf dem Gelände des Zweibrücker Landgestüts. Am Sonntag stellen sich dann die dreijährigen und älteren Trakehner Stuten des Zuchtbezirks Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg den Wertungsrichtern.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Genügten im Märchen bei Schneewittchen optische Schönheit und ein Spiegel, sind für die Auswahl und Prämierung der tagesbesten Trakehner Stuten beim „Trakehner Weekend“ im Zweibrücker Landgestüt am kommenden Wochenende, 7./8. August, weitaus mehr Qualitäten gefragt, die eine Zuchtrichterkommission bewerten wird.

Die Stuten stellen sich im Wettbewerb in ihren Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp, beweisen ihre Rittigkeit unter dem eigenen sowie unter einem Fremdreiter im Sattel, zeigen ihr Springtalent im Freispringen und stehen mit ihrer Leistungsbereitschaft auf dem Prüfstand. Über 20 Stuten werden die Veranstaltung mit einer für alle Rassen offenen Stutenleistungsprüfung am Samstag eröffnen. „Nur wenn Zucht und Sport Hand in Hand gehen, eröffnen sich Möglichkeiten, wie wir sie unlängst alle in Tokio feiern durften“, bestätigt die neu gewählte Vorsitzende des Trakehner Zuchtbezirks Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg, Mechthild Reiz. Damit spielt sie auf den fulminante Einzelsieg der deutschen Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl bei den Olympischen Spielen an, die mit ihrer Trakehner-Sportpferde-Stute TSF Dalera als Newcomerin gleich Doppelgold gewann.