Zweibrücken beschließt Resolution für Vierspurigkeit auch in Tunneln : Fast jeder dritte Stadtrat gegen Ausbau der B 10

Zweibrücken beschließt Resolution für Vierspurigkeit auch in Tunneln

Seit vielen Jahren (Archivbild von 2013) wird in der ganzen Region für den Ausbau der B 10 gekämpft. Allerdings gibt es auch Gegner, vor allem Umweltschützer. Foto: picture alliance / dpa/Uwe Anspach

Zweibrücken Vor den Tunneln darf kein Nadelöhr entstehen, findet der Zweibrücker Stadtrat. Doch die Mehrheit für die Resolution war knapper als erwartet – wegen des Stimmverhaltens einer der beiden großen Parteien.

Doch das Signal, das der Stadtrat am Ende gab, war weniger klar. Nur 24 von Ratsmitgliedern waren bei der Abstimmung anwesend. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) fragte zunächst nach den Gegenstimmen – und sieben Hände schnellten hoch. Damit stimmten über 29 Prozent der Anwesenden mit Nein – darunter nicht nur die Grünen (die dies zuvor als Einzige begründet hatten), sondern neben „Die Partei“-Rat Aaron Schmidt auch vier der anwesenden acht Sozialdemokrat/-innen. Weil aus der SPD noch zwei Enthaltungen hinzukamen, verweigerte eine deutliche Mehrheit der SPD-Fraktion die Zustimmung.

Grünen-Fraktionschef Norbert Pohlmann erläuterte (wie später auch die Befürworter), angesichts der bereits fertigen, in Bau und in Planung befindlichen Ausbau-Abschnitte ziele die Resolution offensichtlich auf die Tunnel bei Annweiler ab. Der LBM (Landesbetrieb Mobilität) schätze die Kosten für neue Röhren auf 228 bis 392 Millionen Euro. Pohlmann kritisierte die Resolution als „Verkehrskonzept aus dem vorigen Jahrhundert“, denn: „Alternativen zum vierspurigen Ausbau inklusive Tunnel bleiben völlig außen vor. Mit dreistelligen Millionenbeträgen ließen sich durchaus Bahntrassen ausbauen!“ Seite den 1960er-Jahren sei es Politik gewesen, durch massiven Straßenausbau den Verkehr flüssiger fließen zu lassen. Doch neue Straßen zögen neuen Verkehr an. Es gelte, „die strukturellen Probleme zu lösen“ und zum Beispiel mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.