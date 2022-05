Merkur-Fotorätsel : Rhapsodie in Beige

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Wenn an dieser Mauer eines auffällt, dann, dass das Muster zwar nicht unbedingt als etwas Bestimmtes definiert werden kann, dafür aber farblich perfekt an das Haus daneben angepasst wurde. Wo aber wurde hier Ton in Ton gemalt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.