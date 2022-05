Holperpiste zwischen Contwig und Zweibrücken : ZW-Land will, dass Stadt die „Alte B 10“ saniert

Contwig/Zweibrücken Die „Zweitstraße“ zwischen Contwig und Zweibrücken ist im Stadtgebiet von Schlaglöchern übersät. Der Verbandsgemeinderat ruft VG-Bürgermeister Bernhard und Oberbürgermeister Wosnitza zur Lösungssuche auf.

Auf Contwiger Gemarkung geht die L 471 in die K 72 über. Eine Kreisstraße, von der zum Outlet führenden „Truppacher Straße“ in Richtung Tschifflick in Zweibrücken. Alles besser bekannt als Alte B 10“. Als „klassifizierte Straße“ soweit noch in einem befahrbaren Straßenzustand. Das gilt nicht einmal ansatzweise für die Straßenfortführung auf Zweibrücker Stadtgebiet, welches sich bei „den 100 Steinen“ unmittelbar anschließt und weit vor dem Bahnübergang „Tschifflick“ beginnt. Seit Wochen ist die zum „Zweibrücken Fashion Outlet“ hochführende Kreisstraße in der Contwiger Ortslage wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Bahnhofstraße von der Kreuzung in Ortsmitte soll nach Merkur-Informationen jetzt doch direkt bis zum Bahnübergang vor der Truppacher Straße asphaltiert werden.