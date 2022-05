Ortsbeirat Oberauerbach : Frage nach Radweg-Plänen bleibt offen

Am Ortsende von Oberauerbach soll ein Radweg in Richtung Niederhausen gebaut werden. Foto: Markus Hagen

Oberauerbach Entscheiden konnte der Ortsbeirat Oberauerbach jedoch über den Hotspot im Ort und einen Eingemeindungs-Festakt.

Dies gilt auch für die vorgesehenen Bolzplatz am Bürgerhaus. Im Bereich dieses Bürgerhauses in der Ortsmitte von Oberauerbach kann man weiter ein kostenloses WLAN-Netz, einen Hotspot nutzen. SPD-Ortsbeiratsmitglied Willy Danner-Knoke war für eine Abschaltung dieses Hotspots aus Kostengründen. „Jeder hat ein Handy und kann dies nutzen.“ Dem aber widersprach die Ortsvorsteherin. Gerade ältere Mitbürger seien häufig nicht auf dem neuesten Stand der Mobilfunk-Technik. Sie sprach sich daher für die Beibehaltung des Hotspots am Bürgerhaus aus. Eine Abschaltung aus Kostengründen wird es nicht geben.

Abgelehnt hat der Ortsbeirat einen eigenen Festakt in Oberauerbach anlässlich der 50-jährigen Eingemeindung in die Stadt Zweibrücken. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde auch über die Ausweisung von Parkflächen in den Hauptdurchgangsstraßen von Oberauerbach diskutiert. Für den Spielplatz am Bürgerhaus wird eine Tischtennisplatte aufgebaut. Die Kosten und den Aufbau dafür wird die Stadt Zweibrücken übernehmen, nachdem sie zweckgebundene Gelder durch eine von der Ortsvorsteherin organisierte Spendenaktion in Höhe 1738 Euro erhalten wird.