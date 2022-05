Merkur-Fotorätsel : Im Frühtau zu Berge wir ziehn

Wo hat unsere Fotografin dieses Bild aufgespürt?

Nein, ein Matterhorn haben wir in der Rosenstadt Zweibrücken natürlich nicht. Darum wird in dem nicht sichtbaren Satz darunter auch eine Alternative vorgeschlagen, die nach deutlich weniger Höhenmetern erreichbar ist. Aber wo genau befindet sich dieser Hinweis? Und kennt auch jemand den Berg, der stattdessen vorgeschlagen wird? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.