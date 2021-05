Stadtradeln 2021 : 350 Teilnehmer sind schon angemeldet

Zweibrücken Beim Stadtradeln, das am 30. Mai startet, wollen die Organisatoren das gute Ergebnis des vergangenen Jahres übertreffen.

2020 hat Zweibrücken zum ersten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teilgenommen und mit 530 Teilnehmern den Preis des besten Newcomers erradelt. Entsprechend hoch liegt die Messlatte für die Aktion von 30. Mai bis 19. Juni in diesem Jahr. „Wir wollen dieses Mal natürlich noch eine Schippe drauflegen, sowohl an Masse als auch an Kilometern“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza bei dem Pressegespräch auf dem Herzogplatz.

Anke Fuhrmann träumt von „zwei Prozent“ der Bevölkerung, also rund 700 beteiligten Zweibrückern. Teilnehmen dürfen alle, die in Zweibrücken wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Durch die Kontakbeschränkungen in der Corona-Zeit dürsteten viele Menschen nach Outdoor-Spaß. Ein Umstand, der dem Stadtradeln in die Hände spielt, zumal sich dabei Gemeinschaft auf individuelle Art erleben lässt. Das Finale am 19. Juni soll eingebettet werden in den – hoffentlich erlaubten – traditionellen Zweibrücker Fahrradtag.