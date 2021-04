Hochwertiges Stadtviertel am Tor zur Zweibrücker Innenstadt geplant : Investoren-Wettbewerb für Weiße Kaserne

Zur Geschichte

Die Weiße Kaserne ist die älteste militärische Anlage in Zweibrücken, 1982/93 gebaut. Bis 1918 war hier das 22. Bayerische Infanterieregiment. Als weitere Nutzer folgten französische Besatzungstruppen, die Bayerische Bereitschaftspolizei, Wehrmacht-Einheiten, erneut französische Besatzer und die US-Luftwaffe. Die gab das Grundstück 1994 an die Bundesrepublik zurück, welche es an die Stadt Zweibrücken verkaufte, die es wiederum an den in Pirmasens erfolgreichen und renommierten Immobilienentwickler Bernd Hummel veräußerte. Dessen ehrgeizigen Pläne für ein „Quartier écologique“ (experimentelles Wohnen, Öko-Firmen und Kulturzentrum) scheiterten aber – zunächst wohl an der Marktlage, später folgten Querelen mit der Stadt. (lf)