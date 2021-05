Merkur-Fotorätsel : Schräger Blick aufs Gotteshaus

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Kirchen hatten wir im Laufe unseres Fotorätsels schon ein paar wenige. Dabei gibt es jede Menge davon in Zweibrücken und Zweibrücken-Land, so dass man fast eine eigene Rätselstrecke daraus machen könnte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut unsere Leser die jeweilige Kirche an einem kleinen Ausschnitt erkennen, so wie bei dieser hier. Wo befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.