Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

Auch wenn das heutige Fotorätsel auf den ersten Blick etwas an das Dach einer Tankstelle oder Kfz-Werkstatt erinnert, so handelt es sich hier um alles andere als das. Aber was ist es dann und wo befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.