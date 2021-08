Matthias Mahl : Polizeichef und Kommunalpolitiker

Info

Sobald die Uniform ausgezogen ist, beginnt für Matthias Mahl ein anderes Leben. Und das ist nicht minder arbeitsintensiv wie das als Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken. Mahl engagiert sich nebenberuflich als Kommunalpolitiker. Und zwar als Ortsbürgermeister in seiner Heimatstadt Hütschenhausen. Der knapp 4000 Einwohner zählende Ort im Landkreis Kaiserslautern gehört zur Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. „In den Ortsgemeinderat von Hütschenhausen wurde ich 2014 gewählt, für die CDU“, blickt Mahl zurück. Zu dieser Zeit war Ralf Leßmeister (CDU) Ortsbürgermeister. 2017 machte dieser einen großen Sprung nach vorne und wurde Landrat des Landkreises Kaierslautern. Er fragte Mahl, ob sich dieser vorstellen könne, seine Stelle als Ortsbürgermeister wahrzunehmen. Mahl sagte gerne zu, es ging um 15 Monate Vakanz, bevor erneut Kommunalwahlen anberaumt waren; mit 56,9 Prozent wurde Mahl zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Im Mai 2019 dann wurde Mahl als Direktkandidat mit 58,6 Prozent im Amt bestätigt, das er nun bis 2024 inne hat. Die Aufgabe bereite ihm große Freude.

Hütschenhausen ist ein kleiner Ort, allerdings mit einer großen Geschichte. Die drei Ortsteile Spesbach, Katzenbach und Hütschenhausen blicken auf eine bis zu 800 Jahre alte Chronik zurück.

Privatleben bleibt Mahl natürlich nicht mehr viel. „Für besonders wichtige Anlässe kann ich mich auch einmal vom Dienstherrn freistellen lassen, wenn kein Beigeordneter diese Aufgabe wahrnehmen kann. Aber davon mache ich bewusst nur sehr selten Gebrauch“, erklärt Mahl. Polizeichef und Ortsbürgermeister – das kann eine Doppelbelastung sein oder eine doppelte Freude. „Es macht mir Spaß“, sagt Mahl. Er gehe in beiden Aufgaben auf.

Zu tun gibt es genug, auch im kleinen Hütschenhausen, wo einst Mahls Wiege stand. Im Januar dieses Jahres setzte er ein zentrales Wahlversprechen um und führte Wiederkehrende Beiträge in dem Ort ein. Der Bauhof ist ebenfalls im Fokus, „der muss handlungsfähig bleiben“, sagt Mahl. Und auch die Sporthalle, die Kindergärten und Schulen sowie die drei Friedhöfe wollen gepflegt und in die Zukunft geführt werden. Ein Elektro-Bürgerbus, betrieben von insgesamt 15 Ehrenamtlern, leistet wichtige Dienste. Ein neuer Schlepper für 60 000 Euro soll angeschafft werden, „die Mittel sind in den Haushalt eingestellt“, sagt Mahl. Ein großer Batzen für die Gemeinde. Stolz ist Mahl auf den Kranichwoog vor den Toren Hütschenhausens. Hier grasen 15 Wasserbüffel, zwei Tiere wurden in Hütschenhausen geboren – es ist eine Naturidylle. Und die soll weiter aufgewertet werden. „Wir wollen einen 19 Meter hohen Beobachtungsturm aufstellen und einen Erlebnisweg anlegen. Die Gesamtkosten betragen 600 000 Euro“, berichtet Mahl. Bereits 2022 soll der Turm stehen und Tagesgäste anlocken. Schöne Aussichten für Hütschenhausen.