Musikverein Niederauerbach : MVN dankt und ehrt Manfred Gries

Für besondere Verdienste wurde Manfred Gries (Mitte) vom Landesmusikverband durch den MVN-Vorsitzenden Thomas Ewert (links) sowie den 2. Vorsitzenden Hans Werner geehrt. Foto: Nadine Theisohn/Musikverein Niederauerbach/Nadine Theisohn

Niederauerbach Der Musikverein Niederauerbach konnte kürzlich seine um ein Jahr verschobene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen durchführen. Thomas Ewert bleibt Vorsitzender und es gab auch Erfreuliches zu berichten.

(red) Die Mitgliederversammlung des Musikvereins Niederauerbach konnte nun endlich nachgeholt werden. Am vergangenen Freitag fand sie im Gemeindehaus der Niederauerbacher Zwinglikirche statt. Nachdem die Sitzung im vergangenen Corona-Jahr ausfallen musste, eröffnete der zweite Vorsitzende, Hans Werner, die Versammlung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020.

Im Mittelpunkt seiner Rede standen die beiden Ehrenmitglieder Manfred Gries und Peter Bastian. „Ihnen gilt ein besonderer Dank für ihre jahrelange Vereinsmitgliedschaft. Sie werden von uns für ihre Tätigkeiten als auch als Persönlichkeiten geschätzt“, sagte Werner. Das bestätigten die anwesenden Mitglieder mit lautem Beifall.

Im Anschluss folgten die Begrüßung und Rede des Vorsitzenden Thomas Ewert. Er bedankte sich für die Teilnahme an der Versammlung, trotz der aktuellen Corona-Situation. „Nachdem ich 2019 zum Vorsitzenden gewählt worden war, hätte ich nicht gedacht, dass es 2,5 Jahre bis zur nächsten Mitgliederversammlung dauern würde“, sagte er.

Höhepunkte seiner Rede waren zum einen die zahlreichen Vereinsaktivitäten im Jahr 2019, sowie ein Rückblick zum 50-jährigen Jubiläum und dessen Feier an der Kerwe-Veranstaltung: Das Jahresfest zum Jahresbeginn, die Vatertagswanderung sowie die Familien-Radtour standen Anfang 2019 auf dem Programm.

Gleich ein doppeltes Dankeschön galt dem aktiven Mitglied Bernd Theisohn. Dieser sorgte bei den Jahresfesten 2019 und 2020 für die musikalische Unterhaltung und stellte am Ziel der Vatertagswanderung sein Grundstück zur Verfügung. Im Zuge dessen sprach er ein weiteres Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer, Mitglieder des Vereins und die Unterstützung der Straußjugend Niederauerbach aus. Ohne ihr Engagement wäre zum einen die traditionelle Kerweveranstaltung am ersten September-Wochenende sowie ein schönes, harmonisches Vereinsleben nicht möglich.

Das 50-jährige Vereinsjubiläum galt als Highlight im Jahr 2019. Die Feierlichkeiten fanden über das Kerwe-Wochenende in und um das Festzelt statt. Begonnen wurde am Samstagabend in Zusammenarbeit mit der Straußjugend und den Niederauerbacher Vereinen mit einem kleinen Festumzug durchs Dorf zur Kerwerede am Gasthaus „Alte Brauerei Grund“. Am Kerwesonntag folgte der offizielle Festakt mit Vereinsehrungen, Aktiven-Ehrungen durch den Kreismusikverband und einer kurzweiligen Chronik der Straußjugend über fünf Jahrzehnte Vereinsleben beim MVN.

Auch über das Jahr 2020 hätte er gerne auf solch schöne Feste und Vereinsaktivitäten zurückgeblickt. Doch leider hatte die Pandemie auch den Musikverein Niederauerbach fast vollständig zum Erliegen gebracht. Nachdem im Januar 2020 das Vereinsjahr mit der traditionellen Wanderung zum Jahresfest voller Energie eröffnet worden war, folgte der Stillstand. Der Probebetrieb musste eingestellt werden, zahlreiche Auftritte, die damals geplante Mitgliederversammlung sowie die traditionelle Zeltkerwe mussten abgesagt werden.

Im laufenden Jahr 2021 blickt der Verein hoffnungsvoll in die Zukunft. Vor kurzem konnte die Familienradtour stattfinden und auch der Probebetrieb konnte aufgenommen werden. Aufgrund der immer noch bestehenden Pandemie wird allerdings schweren Herzens auch in diesem Jahr keine Zeltkerwe stattfinden können. Zum Abschluss seines Vorstandsberichtes wurde den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern gedacht.

In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022 übergab Thomas Ewert das Wort an die musikalische Leiterin Heike Ewert. Ihr Bericht beinhaltete unter anderem die Auftritte des Jahres 2019 sowie die momentane Besetzung der 19 aktiven Musikerinnen und Musiker. Die Probe des Orchesters findet jeden Donnerstag um 20 Uhr im Proberaum des Vereins – einem Nebengebäude der „Alte Brauerei Grund“ – statt. Der Musikverein übt auch moderne Lieder und übernimmt gerne Wünsche seiner Fans, auf die sie sehr stolz sind. Wer Interesse am Musizieren hat, kann sich gerne jederzeit bei der wöchentlichen Gesamtprobe weitere Informationen einholen – oder per Mail an heike.ewert@mvniederauerbach.de.

Der Verein freut sich über jeglichen Zuwachs und bietet Interessierten zudem an, ein neues Instrument zu erlernen. Heike Ewert hat sich als großes Ziel gesetzt, besonders junge Musikerinnen und Musiker zu rekrutieren.

Wegen der anhaltenden Pandemie handelte der Bericht der musikalischen Leiterin überwiegend von den Auftritten im Jahr 2019. Neben zahlreichen internen Geburtstagsständchen fanden einige öffentliche Auftritte statt: Vom Marktfrühstück der SPD, über Musik- und Jubiläumsfeste bei anderen Vereinen bis hin zu heimischen Auftritten bei Gemeindefest, dem Weihnachtsmarkt oder der Zeltkerwe. Auch Heike Ewert blickt positiv in die Zukunft: „In den kommenden Monaten werden wir unser Repertoire wieder auffrischen, damit wir für das Jahr 2022 fit für die hoffentlich vielen Auftritte sein werden.“

Nach dem Bericht des Kassenwartes Jörg Schott bescheinigten die beiden Kassenprüfer Bernd Theisohn und Willi Richter eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung der Vorstandschaft für die Geschäftsjahre 2019 und 2020, die einstimmig erfolgte.

Die anschließenden Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Thomas Ewert, 2. Vorsitzender: Hans Werner, Kassenwart: Jörg Schott, Schriftführerin: Kira Betz, Musikalische Leitung: Heike Ewert, Pressewartin: Nadine Theisohn, Veranstaltungsleiter: Pascal Bauer, Instrumentenwart: Patrick Ewert, Beisitzer zum Ausschuss: Christina Bauer und Gerd Bauer. Als Kassenprüfer wurden Willi Richter und Marcel Hoffmann gewählt.

Im abschließenden Punkt Verschiedenes kam es zu einem ganz besonderen Moment: Thomas Ewert und Hans Werner überraschten den zu Beginn als Vereinsehrenmitglied ernannten Manfred Gries mit einer ganz besonderen Auszeichnung. Der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz ehrt Manfred Gries mit einer Verdienstmedaille für seine langjährige Arbeit, für die Pflege und Erhaltung der Volks- und Blasmusik.