Täter zwischen 16 und 19 Jahre alt : Randale an Schließ: Polizei ermittelt drei Männer, eine Frau

Randale an Schließ: Polizei ermittelt drei Männer, eine Frau

Zweibrücken Die Täter, die auf dem Minigolf-Platz an der Schließ randaliert und einen Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht hatten, stehen fest.

Wie Matthias Mahl, Leiter der Polizeiinspektion in Zweibrücken, auf Anfrage unserer Zeitung sagt, handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Die Frau ist mit 19 Jahren die ältesteste, von den drei Männern sind zwei 18, einer ist 16.

Das DRK, das die Anlage betreibt, hatte bereits zuvor auf den Ermittlungserfolg hingewiesen und von vier Tätern gesprochen (wir berichteten am Wochenende), Polizeichef Mahl, den der Merkur abends außerhalb der Dienststelle erreicht hatte, war sich aus dem Kopf heraus nicht sicher gewesen, ob es drei oder vier Täter waren.

Nun also steht offiziell fest: Es war ein Quartett. Und ebenso offiziell steht fest: Die Kamerüberwachung an der Anlage war viel wert. Bereits Hans Prager, Leiter des DRK hatte im Merkur Genugtuung gezeigt, dass die Aufnahmen sehr dienlich gewesen seien.

Bezüglich der Schlägerei an der Schließ in derselben Tatnacht (wir berichteten) ist die Polizei noch am Ermitteln, es sei nach wie vor unklar, ob es einen Zusammenhang mit dem Vandalismus auf dem Minigolf-Platz gebe.