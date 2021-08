Merkur-Fotorätsel : Ein Rätsel mit blauen Fenstern

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Backstein, blaue Fensterrahmen und eine blau-weiße Holztür – dieses Haus entspricht so gar nicht dem typischen Baustil in Zweibrücken, sieht aber richtig ansprechend aus. Aber wo in Zweibrücken steht es? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.