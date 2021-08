Merkur-Fotorätsel : Ein Heim für Tiere

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Ob in dieses riesige Bienenhotel auch tatsächlich Bienen zum Übernachten einziehen, bleibt bei der geringen Anzahl an Betten noch eine offene Frage. Aber vielleicht wird dieses Insektenhotel ja noch aufgerüstet, was die Zimmerzahl angeht. Genug Platz wäre ja unter dem hölzernen Dach. Aber wo in Zweibrücken steht dieses Insektenhotel? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.