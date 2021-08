Evakuierungs-Operation : Fallschirmjäger in Kabul im Einsatz

Zweibrücken Division Schnelle Kräfte hilft bei Evakuierung mit. Soldaten aus Saarlouis und Seedorf betroffen. Zweibrücker Fallschirmjäger werden nicht dorthin abgeordnet.

Wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam am Montagabend auf Merkur-Nachfrage mitteilte, sind Fallschirmjäger der Divison Schnelle Kräfte (DSK) im Einsatz. Zu dieser Division gehören Fallschirmjäger aus Saarlouis sowie aus Seedorf in Niedersachsen. Die Fallschirmjäger aus der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken sind nicht Teil der DSK und deshalb aktuell nicht nach Kabul abkommandiert. Es sei auch nicht vorgesehen, Zweibrücker Kräfte dorthin zu befehligen, hieß es weiter aus dem Einsatzführungskommando.