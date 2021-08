Zweibrücker Landgestüt : Volles Programm an den Pferdetagen

Volles Programm an den Pferdetagen

Die Jungzüchter, erkennbar an ihren grünen T-Shirts, sind eine wichtige Stütze der Zweibrücker Pferdetage. Die Züchter der Region sind am Wochenende wieder reichlich vertreten. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Elitestuten und Fohlen aus dem Zuchtgebiet Rheinland-Pfalz-Saar quer durch die gesamte Rasse-Vielfalt präsentieren sich am Wochenende im Landgestüt. Sie bewerben sich um die Staatsprämie und ermitteln ihre jeweiligen Tagessieger.

(cvw) Auch in diesem Jahr werden die Zweibrücker Pferdetage als Krönung des veranstaltungsreichen Zweibrücker Pferdesommers gefeiert. An diesem Wochenende, 21./22. August, begrüßen der Pferdezuchtverein Zweibrücken und Umgebung sowie der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar die besten Stuten und des Zuchtverbandes im Landgestüt Zweibrücken.

Am Samstag, 21. August, beginnt die Veranstaltung mit dem Schwerpunkttermin der Stutbuchaufnahme sowie der Fohlenregistrierung und Fohlenschau bereits um 8.30 Uhr. Ab 14 Uhr präsentieren sich bei der Elitestutenschau die besten und bislang bei Schauen erfolgreichsten drei- und vierjährigen Nachwuchsstuten quer durch alle Rassen aus dem Zuchtgebiet und bewerben sich um die Staatsprämie. Angemeldet sind in diesem Jahr allein zehn Stuten zur Eintragung in das Stutbuch.