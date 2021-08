Ortsbeirat Oberauerbach : Finanzielle Sorgen wegen Mauer in Schwarzwaldstraße

Zweibrücken Oberauerbach: Bei Einwohnerfragestunde wird deutlich, dass Bürger fürchten, für Arbeiten über Wiederkehrende Beiträge geradestehen zu müssen.

Sie erklärte dem Anwohner in der Fragestunde, sie habe sich in dieser Angelegenheit bereits am 8. Juni an Oberbürgermeister Marold Wosnitza gewandt – aber bis dato noch keine Antwort erhalten. Sie werde weiter nachfragen, sagte Krug-Abdessalem. Im Sinne der Bürger wünsche sie sich eine zeitnahe Beantwortung.