Wegen Leckage: Eröffnung verzögert sich weiter : Dunkle Wolken über neuer Kita

Zweibrücken Die Bauarbeiten werden erneut zurückgeworfen. Grund ist diesmal eine Leckage. Geplante Eröffnung Ende September ist hinfällig.

Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte in der Gabelsbergerstraße scheinen unter keinem guten Stern zu stehen. Es kommt erneut zu Verzögerungen, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

„Grund ist eine Leckage eines Schlauches in einem Technikraum, welche durch einen Materialfehler ausgelöst wurde“, schreibt Stadt-Pressesprecher Jens John. Die Leckage geschah schon vor einiger Zeit, denn bereits „seit mehreren Wochen laufen dort nun die Trocknungsarbeiten mit Lüftungsgeräten“, so John. Diese müssten noch länger andauern, das sei jetzt deutlich geworden.

„Ursache für diese Verlängerung sind Unebenheiten in der Oberfläche der Bodenplatte, in denen sich das Wasser punktuell vermehrt ansammelt. Dies vor allem im Bereich von Haupteingang bis Technikraum, was so und in diesem Ausmaß nicht zu erwarten war“, merkt der Pressesprecher zu den Hintergründen an.