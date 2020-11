Der Zweibrücker war jahrzehntelang als Bäcker und Kommunalpolitiker beliebt und erfolgreich : Bernd Schmidt ist tot

Zweibrücken Als „Brezel-Schmidt“ und als Stadtentwicklungs-Experte hat sich Bernd Schmidt in Zweibrücken unvergesslich gemacht. Jetzt ist er nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben.

„Ein großer Zweibrücker Kommunalpolitiker und Unternehmer hat uns für immer verlassen.“ Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Marold Wosnitza am späten Mittwochabend über den Tod von Bernd Schmidt informiert. „Bernd Schmidt war für seine Backwaren bekannt und hat unsere Stadt maßgeblich mitgestaltet. Wir sind ihm zum Dank verpflichtet“, schreibt der OB. „Wir wünschen der Familie Schmidt viel Stärke in dieser schwierigen Zeit. Lieber Bernd, wir werden Dich nicht vergessen – Ruhe in Frieden.“

So vertrat Schmidt auch konsequent seine Überzeugung weiter, dass die Politik den Einzelhandels-Standorts Innenstadt schützen und stärken müsse, als ab Mitte der 2000er-Jahre Stimmen in seiner Fraktion lauter wurden, man solle doch versuchen, mit großzügigeren Einzelhandels-Ansiedlungen am Stadtrand Kunden nach Zweibrücken zu locken, einige davon kämen dann sicher auch noch in die Innenstadt. „Wir sollten das Pferd nicht von hinten aufzäumen“, warb Schmidt 2004 im Bauausschuss für eine umgekehrte Strategie.

Sogar noch bekannter als als Politiker war Bernd Schmidt als Bäcker. Seine Lehre hatte er im Café Sommer in Stuttgart absolviert und brachte aus Schwaben viele Rezepte mit nach Zweibrücken, unter anderem das der Brezel, die sich besonders als Butterbrezel hier zum Kultobjekt entwickelte. 2006 berichtete Schmidt in einem Merkur-Artikel, dass er täglich etwa 700 Stück verkaufe. Auch bei vielen offiziellen Anlässen der Stadt wurden die Brezeln serviert.1972 übernahm Bernd Schmidt die Bäckerei Schmidt von seinem Vater Ludwig Schmidt. Ein Jahr später übernahm Bernd Schmidt auch das „Rosencafé“ in der Fruchtmarktstraße von Friedwolf Liebold, weil die Kapazität in der Hauptstraße zu klein geworden war (das Rosencafé schloss 2012). 1975 richtete Schmidt den „Brezelstand“ vor seiner Bäckerei in der Hauptstraße ein, 2004 kam die Filiale mit Café an der Ecke Hauptstraße/Hallplatz hinzu. Mitte der 200er-Jahre zog sich Bernd Schmidt aus dem aktiven Geschäft zurück, das bis zur insolvenzbedingten Schließung im Juni 2020 von seinen Kindern und seiner Frau geführt wurde. Der Preisdruck durch Discounter und die (erste Lockdown-Phase der) Corona-Krise waren für das Aus ursächlich, erläuterte damals der Insolvenzverwalter – leider seien immer weniger Menschen bereit, bei Backwaren für gute Qualität auch die für deren Produktion erforderlichen Preise zu zahlen. Die Nachricht von der Schließung sorgte für große Bestürzung in Zweibrücken gehörte zu den wohl zwei, drei meistgelesenen und auf meistkommentierten Artikeln der Merkur-Geschichte. In den hunderten, oft bewegenden Facebook-Kommentaren wurden besonders die Brezeln und Käsekuchen von Bernd Schmidt und seiner Familie gerühmt, aber auch viele andere seiner Back- und Konditorei-Waren.