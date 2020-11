Zweibrücker Projekt Stadtradeln gewinnt in Rheinland-Pfalz : Zweibrücken ist „Bester Newcomer“

Zweibrücken Zweibrücken ist beim Projekt Stadtradeln als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel wird laut Citymanagerin Petra Stricker gewürdigt, dass die Stadt unter den Kommunen in Rheinland-Pfalz, die zum ersten Mal dabei waren, das beste Ergebnis vorweisen konnte.

Ziel der Kampagne, einer Initiative von ProFahrrad zum Schutz des Weltklimas, war es, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in Städten und Kommunen zu setzen. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen sollten möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO 2 -frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Radel-freudige Menschen, die in Zweibrücken wohnen, arbeiten oder die Schule/Hochschule besuchen waren somit eingeladen, im Veranstaltungszeitraum, einzeln oder in Gruppen zu radeln.