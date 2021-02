Rebecca Wendel : Das Thema Bildung liegt der Lehrerin besonders am Herzen

Info

Rebecca Wendel ist 29 Jahre alt und ledig. Sie wurde in Zweibrücken geboren, Abitur am Hofenfels-Gymnasium, danach Studium für Lehramt in Trier. Am 31. Januar schloss sie ihr Referendariat an der IGS Contwig ab und unterrichtet nun Französisch und Ethik an der IGS Landstuhl. Hobbys: Reisen und Arbeiten sowie Ausspannen im Garten; ferner ist Wendel praktisch veranlagt und erledigt gerne Handwerker-Arbeiten. In die SPD trat sie 2008 mit ihrer Schwester Theresa ein, beide engagierten sich von Beginn an bei den Jusos. (eck)