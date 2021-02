Neue Heimat im Saarpfalz-Kreis : SPD will Landesfeuerwehrschule

Homburg Neubau der Bildungseinrichtung soll in den Saarpfalz-Kreis kommen.

Da der aktuelle Standort der Landesfeuerwehrschule in Saarbrücken an seine Kapazitätsgrenzen stößt und in die Jahre gekommen ist, beabsichtigt das Innenministerium die Bildungseinrichtung an einem anderen Standort neu bauen zu lassen. Die Saarpfalz-SPD macht sich für neue Stätte im Saarpfalz-Kreis stark. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Esra Limbacher: „Wir wollen, dass die neue Landesfeuerwehrschule im Saarpfalz-Kreis gebaut wird, da wir davon überzeugt sind, hier optimal geeignete Grundstücke, etwa in Homburg oder Bexbach, anbieten zu können. Diese sind nicht nur verkehrsgünstig gelegen, mit direkter Anbindung an die Autobahn, sondern bieten auch ausreichend Platz für die Errichtung von Schulungs- und Werkstattgebäuden, Kraftfahrzeughallen sowie nebenanlagen und Übungsgelände.“ Die Einrichtung passe auch wegen einer starken Verankerung der Feuerwehr in der Gesellschaft, heißt es in der Pressemitteilung weiter.