Zweibrücken kooperiert für neues kostenloses Test-Angebot mit Zweibrücken-Land : Stadt bereitet „Corona-Tests für alle“ vor, auch für Land-Bürger

Die Corona-Zahlen vom Montag

Vier Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 haben sich am Montag in der Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz bestätigt. Obwohl eine davon in Zweibrücken war, sank dort die Inzidenzzahl (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) von 17,5 am Sonntag auf nun 14,6. Das ist wie seit Wochen der Bestwert in Rheinland-Pfalz und unterhalb jeglicher Warnstufe. Der Landkreis Südwestpfalz bleibt mit einer Inzidenz von 40,1 in der Gefahrenstufe orange. Pirmasens verbessert sich mit 24,9 in die Warnstufe gelb.

Ergebnisse der Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamts-Bezirk Südwestpfalz betreffen auch eine Einrichtung, teilt die Kreisverwaltung mit: In einer Wohngruppe des Nardinihauses in Pirmasens wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Sars-CoV-2 getestet.