Totschlag in der Marienstraße : Verurteilter gerät außer Rand und Band

Zweibrücken Das Landgericht hat am Dienstag einen 35-Jährigen wegen Totschlags in einem minder schweren Fall bestraft.

Ein wahrlich turbulentes Finale im Zweibrücker Totschlag-Prozess: Als die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas am Dienstag ihr soeben gesprochenes Urteil begründet, gerät der gerade wegen Totschlags mit sechs Jahren Freiheitsentzug bestrafte 35-jährige Zweibrücker außer Rand und Band. Zunächst springt er laut schimpfend von seinem Sitz auf, schiebt, sich zwei Schritte in Richtung Tür bewegend, eine Justizwachtmeisterin beiseite, stößt die Anklagebank samt Mikrofon-Anlage um und bewaffnet sich mit einem Stuhl, den er abwehrend vor sich hält. Es bedarf fünf Justizwachtmeistern, um den Mann zu Boden zu ringen, zu fesseln und aus dem Gerichtssaal zu führen.

Richterin Thomas setzte daraufhin ihre Urteilsbegründung fort – in Abwesenheit des Angeklagten. Sie schilderte dabei noch einmal den ermittelten Tathergang, der sich während der Beweisaufnahme „mit wenigen Abweichungen“ durch die Zeugenaussagen bestätigt habe. Das Opfer, ein 40-jähriger Industrieschlosser, zweifacher Familienvater und Hobby-Musiker, habe allgemein, so Richterin Thomas, als „angenehmer und hilfsbereiter Nachbar“ gegolten, der aber auch „impulsiv reagieren konnte“. So habe er sich an jenem verhängnisvollen Sommerabend des 16. August 2020 mit weiteren Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Marienstraße, darunter sein Freund, spontan verabredet, den nächtlichen Ruhestörer in der Parterre-Wohnung gegenüber zum Verstummen zu bringen. Zuvor habe der 35-Jährige derart laut mit seiner Mutter gestritten, dass das Geschrei „noch über mehrere Straßen hinweg“ zu hören gewesen war, wie Richterin Thomas sagte.