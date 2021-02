Politischer Aschermittwoch der Saar-CDU : Saar-CDU verzichtet aufs Poltern

Saarbrücken Tobias Hans verteidigte vor 400 Online-Zuschauern die Corona-Politik – und warnte davor, siegessicher zu sein.

Die gemeinsame Verkostung der Heringe und Pellkartoffeln, unterlegt von zünftiger Blasmusik, war nicht das einzige, worauf die Mitglieder der Saar-CDU am Aschermittwoch verzichten mussten. Was auch so gut wie ganz fehlte: die typischen Lästereien über die politische Konkurrenz. „Wir machen keinen Klamauk“, sagte CDU-Landeschef Tobias Hans bei seiner Rede, die aus dem Studio einer Veranstaltungsfirma im Internet übertragen wurde, mit Blick auf Corona. So ernst war ein Politischer Aschermittwoch der Saar-CDU, sonst eine bierselige Veranstaltung im Schwalbacher Gemeindesaalbau, wohl noch nie.