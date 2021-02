Rätseln Sie mit! : Von Löwen gut behütet

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgenommen?

Na, wenn das mal nicht an ein Gruselschloss erinnert. Ein gruseliger Ort steckt allerdings ganz und gar nicht hinter diesem Tor. Ganz im Gegenteil. Aber was ist hier zu sehen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de. Und auch unser letztes Rätsel wurde erraten.