Rätseln Sie mit! : Närrische Platzhalter

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Heute würde normalerweise in Zweibrücken der Fastnachtsumzug stattfinden. Fastnacht fällt aber ja in diesem Jahr mehr oder weniger flach. Nicht so jedoch vor diesem Haus, denn hier hat jemand zumindest für diejenigen, die daran vorbeikommen, ein wenig Fastnacht hergerichtet. Doch wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.