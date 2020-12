Rätseln Sie mit! : Rätsel mit Balkonien

Wo hat unsere Fotografin das heutige Rätsel nur aufgenommen?

In Zweibrücken gibt es so einige historische Gebäude, teils unter Denkmalschutz stehend. Dieses kleine Häuschen steht an einer ziemlich sonderbaren Stelle, wenn man sich das Gesamtbild betrachtet. Aber wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.