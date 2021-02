Bekenntnis zur Fastnacht : Die närrische Läuterung von Wosnitza

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (ganz in weiß als Kapitän) stürmte 2020 bei der Clubgemeinschaft Hasensteig in Ernstweiler das Parkett. Und das als einstiger Fastnachtsmuffel. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrückens Oberbürgermeister über seine „Verwandlung“ vom Fastnachtsmuffel zum Jecken.

Meine Eltern hatten mir für den Kin­derfasching in der Festhalle rote Fransen an alte Jeans genäht, einen Hut aufgesetzt und einen Zünd­plättchenrevolver in einen Holster gesteckt. Zuvor hatten wir mehrere Tage eine nicht enden wollende Fach­diskussionen über die Vor- und Nach­teile von Zündplättchen vs. Ringmuni­tion geführt: Zwar erzielt man mit Ringmunition einen lauteren Schuss, demgegenüber ist das Preis/Schussver­hältnis von Zündplättchen aber deut­lich besser. Die Entscheidung fiel dann auf mehr peng peng und weniger bumm.