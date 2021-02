Merkur-Fotorätsel : Gewesenes Streitobjekt

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Etwas Schnee liegt auch hierauf schon seit Tagen. Das tut dem heutigen Fotorätsel aber keinen Abbruch, denn was oder wo es ist, lässt sich mit etwas Ortskenntnis trotzdem erkennen. Um das Objekt gab es zur Errichtung jede Menge Diskussionen, ob es überhaupt zu diesem Ort passt. Doch worum handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Die Lösung unseres letzten Rätsels hat leider niemand gewusst. Die verzierte Fassade, in der sich rein optisch zwei Fasane verstecken, befindet sich an einem Wohnhaus in der Saarlandstraße gleich gegenüber der Rennwiese. nlg/Foto: nlg