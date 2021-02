Serie Landtagskandidaten : Für die Digitalisierung, gegen die AfD

Aaron Schmidt tritt für die Partei „Die Partei“ an. Für die sitzt er auch schon im Zweibrücker Stadtrat. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur die Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 47 vor. Heute: Aaron Schmidt, die Partei.

Von Sebastian Dingler

Aaron Schmidt ist bei der Landtagswahl Kandidat der Partei „Die Partei“ für den Wahlkreis Zweibrücken-Land. Gegründet wurde die Partei vom ehemaligen Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“, Martin Sonneborn. Kein Wunder also, dass Schmidt am Anfang des Gesprächs erstmal einen kleinen bösen Scherz über den politischen Gegner bringt. Als ihm mitgeteilt wird, dass der Reporter Porträts der Kandidaten der kleineren Parteien schreibt, fragt er: „Waren Sie auch schon bei der SPD?“

Ganz auf Augenhöhe bewegen sich die Satiriker mit den Sozialdemokraten allerdings nicht: Ihr bestes Ergebnis erzielte die Partei bei der letzten Europawahl mit 2,4 Prozent, in Zweibrücken waren es gar 2,8. Dadurch durften Schmidt in den Stadtrat, Sonneborn und der Comedian Nico Semsrott dagegen ins Europaparlament einziehen. Doch das Duo ist gesprengt, seit Sonneborn einen Scherz über Trump machte und dabei das Klischee vom L statt R sprechenden Chinesen benutzte. Semsrott trat aus Protest über diesen „antiasiatischen Rassismus“ aus der Partei aus. Schmidt verurteilt beides: „Was Sonneborn gemacht hat, war relativ dumm. Das, was Semsrott gemacht hat, auch.“

Zur Person Aaron Schmidt ist 46 Jahre alt, geschieden, kinderlos und wurde in Mainz geboren. Seit acht Jahren lebt er in Zweibrücken, seit sieben Jahren ist er in der Partei. Er ist dort erster Vorsitzender des Kreisverbandes Zweibrücken und Generalsekretär des Landesverbandes. Als seinen Beruf nennt er „pädagogischer Fußabtreter“, offiziell arbeitet er als Inklusionsassisent an der Canadaschule.

In die Partei ist Schmidt eingetreten, weil er wieder politisch aktiv werden wollte. In jungen Jahren hatte er auch mal ein Jahr den Grünen angehört („eine Jugendsünde“). Mit den „festgefahrenen Standardparteien“ habe er keinen Konsens gefunden. Als eines der Wahlziele nennt Schmidt ein ganz gewöhnliches: „Die Digitalisierung vorantreiben.“

Allerdings sehen bei der Satirepartei die konkreten Pläne zur Umsetzung recht unkonventionell aus: „Jede Schülerin, jeder Schüler sollte einen Overhead-Projektor erhalten.“ Als Maßnahme für jene Menschen, die finanziell unter der Coronakrise leiden, regt Schmidt einen „McHelp“ an, im Sinne des Drive-Ins der bekannten Burgerketten: „Dort kann man hineinfahren und Hilfsgelder abholen – so dass die irgendwann auch mal ankommen.“ Die Idee hat einen ernsten Kern: „Wir leiden alle unter der Pandemie. Aber leider werden bei den Hilfen sehr viele Leute vergessen.“ Ein Seitenhieb auf die Regierungspolitik darf in dem Zusammenhang nicht ausbleiben: „Zum Glück kann die Lufthansa ja noch fliegen.“

Nachdem Schmidt schon gegen die SPD ausgeteilt hat, nimmt er auch die CDU aufs Korn, ohne dabei einen konkreten Namen zu nennen: „In meinem Wahlkreis ist sehr interessant, dass wir Kandidaten haben, die in erster Linie mit ihrer beruflichen Tätigkeit Werbung machen. Aber ein guter Mediziner ist nicht zwangsläufig ein guter Politiker.“ Im Stadtrat habe es die CDU anfangs nicht für nötig gehalten, ihn zu grüßen. Da er ein höflicher Mensch sei, habe er die Christdemokraten dagegen gegrüßt – „und sogar die von der Spaßpartei FDP.“