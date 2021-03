Arbeitsmarkt regional : Mehr Menschen in der Region ohne Job

Kaiserslautern/Zweibrücken Die Arbeitsagentur hofft auf positive Effekte der Lockdown-Lockerungen.

In den zurückliegenden Wochen ist die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz noch einmal leicht angestiegen. Dem Geschehen am Arbeitsmarkt fehlte damit auch im Februar die Dynamik aus Pandemie-freien Zeiten, interpretiert die Arbeitsagentur die Zahlen. Im Februar überbrückten die Unternehmen in der Region den Lockdown weiter mit den Möglichkeiten der Kurzarbeit.