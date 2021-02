Landtagskandidat Die Linke: Kristian Fink : Geld von Vermögenden soll armen Kommunen helfen

Zur Person

Kristian Fink wurde am 4. März 1993 in Zweibrücken geboren. Dort wuchs er zunächst auch auf, danach folgten Stationen in Kaiserslautern und Dahn. Den Realschulabschluss machte er in Landstuhl, seine Ausbildung als Krankenpfleger in Ottweiler.

Danach wohnte er in Reifenberg, seit einem Jahr wieder in Zweibrücken. Fink ist verheiratet und hat eine Tochter.