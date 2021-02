Inzidenzzahl in Zweibrücken deutlich über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt : Sieben neue Corona-Fälle in Zweibrücken, sechs in Bechhofen

Alle sieben Neuinfektionen dieses Wochenende in Zweibrücken wurden am Sonntag gemeldet. (Symbolbild: Corona-Test in einem Labor) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Südwestpfalz Der seit mehreren Tagen andauernde Trend zum Wachstum der (lange Zeit extrem niedrigen) Corona-Fallzahlen in Zweibrücken hat sich beschleunigt.

Der Anstieg der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 hat sich am Samstag und Sonntag in der Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz fortgesetzt. Insgesamt gab es 21 neue Fälle. Die meisten davon – nämlich sieben – betreffen Menschen aus Zweibrücken, gefolgt von Bechhofen (sechs) und Pirmasens (vier). Im Merkur-Verbreitungsgebiet gab es außerdem eine Neuinfektion in Winterbach. Ob die vielen neuen Fälle in Bechhofen wieder mit der Kita zusammenhängen, teilte die Kreisverwaltung nicht mit.

Zweibrücken rutscht mit einer Inzidenzzahl (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) von nun 76,0 noch etwas tiefer in die (bei 50 beginnende) Corona-„Alarmstufe rot“. Dort bleibt auch Pirmasens mit 52,2. Der Landkreis verharrt mit 39,0 in der „Gefahrenstufe orange“. Zum Vergleich: Der rheinland-pfälzische Durchschnitt liegt bei 49,7.

Nach Auswertung von Proben kürzlicher Fälle wurde bei je einer Person aus Zweibrücken-Land und aus Pirmasens die britische Virusvariante B.1.1.7 festgestellt.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 167 bestätigte Infektionen aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 45, in Zweibrücken 33 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 10, Hauenstein 8, Pirmasens-Land 8, Rodalben 13, Thaleischweiler-Wallhalben 24, Waldfischbach-Burgalben 9 und Zweibrücken-Land 17.

Seit Pandemie-Beginn wurden 3012 Infizierte getestet. Zu den 114 Toten (davon nur drei aus Zweibrücken) kamen am Wochenende keine weiteren dazu.