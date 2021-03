Bundesweit mehr Menschen arbeitslos : Schlechtester Februar für den Saar-Arbeitsmarkt seit fünf Jahren

Saarbrücken Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im Vergleich zum Januar gesunken. Dennoch waren so viele Menschen arbeitslos wie lange nicht in einem Februar.

Die Unternehmen fragten zwar Arbeitskräfte nach, „allerdings waren dies so wenig Stellenzugänge wie lange nicht mehr in einem Februarmonat“, sagt Hüther. So meldeten Unternehmen im Februar 2000 neue Arbeitsstellen bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern. Das waren 500 oder 33 Prozent mehr als im Januar. Allerdings lag der Zugang 13,4 Prozent unter dem Vorjahreswert (300 Stellen weniger). Insgesamt waren im Februar 7600 Stellen gemeldet, 200 oder 2,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor, jedoch 900 oder 10,8 Prozent weniger als im Februar 2020. Die meisten Stellen waren demnach in der Zeitarbeit (1420), im Gesundheits- und Sozialwesen (1150), im Handel (970), im Verarbeitenden Gewerbe (780) und im Baugewerbe (690) registriert.

Dennoch sei der Arbeitsmarkt alles in allem bislang nur mit leichten Eintrübungen durch die Corona-Krise gekommen. „Die Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze und ermöglicht den Unternehmen, die bewährten Fachkräfte zu halten“, so Hüthers Begründung. Im Februar sind die Anzeigen auf Kurzarbeit deutlich zurückgegangen. So gingen im Januar noch 1100 Anzeigen ein, im Februar belief sich die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit auf nur 500. Insgesamt zeigten die Unternehmen im Februar für 5100 Beschäftigte Kurzarbeit an. Das bedeute aber nicht, dass in allen Firmen auch Kurzarbeit umgesetzt worden sei.