Zahlen für den Kreis Merzig-Wadern : Corona prägt weiter den Arbeitsmarkt

Info

In der Geschäftsstelle Merzig wurden im Februar 1721 Arbeitslose gezählt – ein Plus von 217 zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent. Die Geschäftsstelle ist zuständig für die Kreisstadt Merzig, Mettlach, Perl und Beckingen. Für Wadern, Losheim und Weiskirchen ist die Geschäftsstelle in Wadern zuständig. Hier verzeichnete die Agentur für Arbeit 1081 Arbeitslose (plus 157 zum Vorjahr), die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 5,1 Prozent.

Die niedrigste Arbeitslosenquote im saarlandweiten Vergleich gab es im Landkreis St. Wendel mit 4,1 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt der Landkreis Merzig-Wadern mit 5,0 Prozent, es folgen der Saarpfalz-Kreis mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent, der Landkreis Saarlouis mit 6,1 Prozent, der Landkreis Neunkirchen mit 8,2 Prozent und der Regionalverband Saarbrücken mit 10,3 Prozent.