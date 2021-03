Zahlen für Februar 2021 liegen vor : Leichter Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis

Leichter Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis

Im Saarpfalz-Kreis liefert der Blick auf die Februar-Zahlen am Arbeitsmarkt immerhin Anlass für leichten Optimismus. Foto: dpa/Patrick Seeger

Homburg/Bexbach/Kirkel Im Saarpfalz-Kreis entspannt sich im Februar die Situation im Job-Sektor leicht, erreicht allerdings nicht die Werte aus dem Vorjahr, sprich: mehr Leute sind arbeitslos. Und im Vergleich zu Januar sind sogar mehr Jugendliche ohne Arbeit.

Im Februar rutschten 238 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit in die Arbeitslosigkeit. Das waren über 40 Prozent weniger als im Januar. 234 Personen haben eine neue Stelle gefunden und konnten ihre Arbeitslosigkeit dadurch wieder beenden, 20 mehr als im Vormonat.

In den einzelnen Personengruppen gab es im Februar relativ einheitliche Entwicklungen, berichtet die Arbeitsagentur weiter. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit bei allen betrachteten Personengruppen leicht zurückgegangen. Eine Ausnahme bildeten die Jugendlichen – hier gab es einen Anstieg. Unterschiede zeigten sich beim Abstand zum Vorjahr. Im Februar waren 2488 Männer und 1770 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Anstieg zum Vorjahr rund elf Prozent bei den Männern. Bei den Frauen fiel der Anstieg mit 11,8 Prozent geringfügig höher aus. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen Monat bei 339. Sie hat sich gegenüber dem Vormonat um ein Achtel und gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent erhöht. 1733 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter, das waren 47 weniger als im Januar. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15,7 Prozent erhöht. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Februar 1545, vier weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um über 30 Prozent.

Eins fällt auf: der Anstieg der Arbeitslosigkeit fällt im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Arbeitslosenversicherung deutlich stärker aus als in der Grundsicherung. Bei der Agentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen von Januar auf Februar um 73 auf 2066 gesunken. Das ist ein Plus von 22,4 Prozent zum Vorjahr. In der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 2,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Beim Jobcenter im Saarpfalz-Kreis waren im Februar 2192 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 35 weniger als im Januar.