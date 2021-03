Verdacht auf Sachbeschädigung : Tasereinsatz gegen Verdächtigen in Unterhose

Zweibrücken Der Mann wird verdächtigt, im Stadtbereich mehrere Wahlplakate beschädigt zu haben.

Äußerst schwierig gestaltete sich am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Kontrolle eines 37-jährigen Fußgängers, der im Verdacht steht, mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien in der Gottlieb-Daimler-Straße und in der Alten Ixheimer Straße beschädigt und gegen Verkehrszeichen geschlagen zu haben. Da sein Aussehen mit der von Zeugen übermittelten Personenbeschreibung übereinstimmte, wurde der Mann, der eine blutende Handverletzung hatte, von der Polizei überprüft. Verhielt sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann anfänglich noch kooperativ, so schlug seine Stimmung nach Polizeiangaben „urplötzlich in Aggressivität um“, als ihm die Beamten einen Atemalkoholtest anboten. Da er angab, keine Papiere mit sich zu führen, sollte er zur Identitätsfeststellung nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Nach dieser Ankündigung zog er sich bis auf die Unterhose aus und warf den Beamten seine Kleidung sowie seine Schuheentgegen. Auf mehrfache Aufforderung, sich wieder anzuziehen und sich zu beruhigen, reagierte er zunächst nicht – vielmehr streckte er den Beamten sein nacktes Gesäß entgegen. In seinen weggeworfenen Kleidungsstücken konnte kein Ausweisdokument aufgefunden werden.