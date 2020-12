Ziel: Herausragende Beiträge Zweibrückens zur deutschen Freiheits- und Demokratie-Geschichte stärker ins Bewusstsein bringen : Arbeitskreis entwickelt Konzept für ein Demokratie-Denkmal

Einen Entwurf für ein Freiheits- und Demokratiedenkmal gibt es schon, und zwar von Gerhard Kaiser. Er schlägt es als Ergänzung und Kontrast zu Bismarck am Herzogplatz vor. Doch der Arbeitskreis ist auch völlig offen für andere Vorschläge. Foto: Sabine Blatt

Zweibrücken Damit sollen herausragende Beiträge Zweibrückens zur deutschen Geschichte stärker ins Bewusstsein gerückt – und auch ein Zeichen gegen beunruhigende undemokratische aktuelle „Zeitströmungen“ gesetzt werden. Die Entscheidung im Kulturausschuss fiel bei nur einer Gegenstimme.

„Zweibrücken war die Wiege der deutschen Demokratie. Das Ringen darum soll den Zweibrückern noch mehr bewusst werden.“ Damit begründete die Beigeordnete und Kulturdezernentin Christina Rauch (CDU) am Mittwochabend im Kulturausschuss, warum die Stadtverwaltung „die in der Lokalpresse und im Stadtrat diskutierte Idee eines Denkmals zur Würdigung der Zweibrücker Demokratiegeschichte als deutliches Bekentnis zur freien und demokratischen Gesellschaft begrüßt“.

Auf Vorschlag Rauchs beschloss der Ausschuss diskussionslos mit 9:1 Stimmen, einen Arbeitskereis zu bilden mit dem Ziel, die Umsetzungsmöglichkeiten eines solchen Denkmals „bezüglich Gestaltung, Standort und Finanzierung zu prüfen und einen entsprechenden Vorschlag zu erarbeiten.“ Dem von Kulturdezernentin Rauch geführten Arbeitskreis (der im ersten Quartal 2021 erstmals tagen soll) gehören außerdem an: Stadtmuseumsleiterin Charlotte Glück, Vertreter von Bauamt, Ratsfraktionen, Historischer Verein und Kunstverein Zweibrücken. „Uns ist wichtig, das auf breite Füße zu stellen“, betonte Rauch.

● Die in Folge der Reformation in Zweibrücken bereits 1574 eingeführte Schulpflicht für Jungen und Mädchen („eine wesentliche Voraussetzung im Kampf gegen die Unmündigkeit“).

● Ebenfalls schon in der Herzogszeit „wurden hier Bücher und Zeitungen gedruckt, die in anderen Ländern verboten waren, weil sie aufklärerisches Gedankengut verbreiteteten.

● „Der 1832 in Bubenhausen gegründete „Deutsche Vaterlandsverein zur Unterstützung der freien Presse“ (kurz: Pressverein) organisierte das Hambacher Fest, heute das Symbol für die deutsche Demokratiegeschichte.“

Ingrid Kaiser (die von ihr geführte FDP-Fraktion hatte im Stadtrat einen Antrag für ein Denkmal gestellt) sagte, sie fände es „auch überregional wichtig“, „etwas Repräsentatives zu schaffen“ – um deutlich zu machen, „dass die deutsche Demokratie-Bewegung nicht von Hambach ausging, sondern von Zweibrücken“. Zumal die Rolle Zweibrückens in der viel besuchten Ausstellung im Hambacher Schloss viel zu wenig gewürdigt werde.

FWG-Ausschussvertreterin Diana Lang erklärte nach der Sitzung in einer E-Mail an den Merkur ihre Nein-Stimme: „Ich bin selbstredend NICHT gegen das Erinnern an die Wiege der Demokratie oder demokratische Errungenschaften. Ich bin allerdings kein Freund von starren Denkmälern. Gerade bei der angespannten Haushaltslage der Stadt Zweibrücken, der Zweibrücker Wirtschaft und finanziellen Schwierigkeiten von vielen Bürgerinnen und Bürgern sehe ich es nicht als angemessen, Gelder, egal woher sie kommen, für ein Denkmal aufzuwenden, das wenig Nutzen für Bevölkerung oder Tourismus bringt. Wir haben kein Geld für Sozialschwache, dann sollte man sich nicht mit Gedanken zur Finanzierung eines Denkmals beschäftigen.“