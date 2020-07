Vorschlag: Bismarck nicht vom Herzogplatz abschieben, sondern ergänzen : Neues „Denkmal der Freiheit“ für Zweibrücken?

So stellt sich Gerhard Kaiser das Freiheitsdenkmal für den Zweibrücker Herzogplatz vor. Foto: Gerhard Kaiser/Repro: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Zweibrücken gilt als Wiege der deutschen Demokratie, hier wurde im 19. Jahrhundert für Pressefreiheit und freie Justiz gekämpft. Um diese großen Beiträge der Stadt zur Geschichte Deutschlands stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, hat der Bürger Gerhard Kaiser ein symbolträchtiges Freiheits-Denkmal entworfen. Es soll das umstrittene Bismarck-Denkmal ergänzen.

Mit einem Aufsehen erregenden Vorschlag für ein neues Zweibrücker Freiheits- und Demokratie-Denkmal bringt Gerhard Kaiser Bewegung in die Debatte um das Zweibrücker Bismarck-Denkmal.

Angestoßen worden war diese Debatte durch einen Kommentar im Pfälzischen Merkur mit dem Vorschlag, am „Herz der Stadt“, dem Herzogplatz, an Stelle des Bismarck-Denkmals (das keinen Bezug zu Zweibrücken habe) besser ein Denkmal zur Erinnerung an einen bedeutenden Beitrag Zweibrückens zur deutschen Geschichte zu errichten.