Kneippverein Zweibrücken : Bewegungsspaß für Jung und Alt

Zweibrücken Das aktuelle Sommer-Kursprogramm des Kneippvereins richtet sich besonders an ganz junge Erdenbürger und ihre Eltern sowie an Senioren. Ab September beginnt das große Programm mit vielen interessanten Kursen rund um Bewegung und Gesundheit.

„Noch acht, vier und Wechsel“, kommandiert Saskia Griffin. Die neue Vorsitzende des Kneippvereins Zweibrücken bietet bereits seit einigen Jahren Kanga-Kurse für junge Mütter mit ihren Babys an, die bei dem Workout im Tragetuch am Bauch oder vor dem Rücken getragen werden. „Wir achten darauf, nur die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren, und machen dazu verschiedene Übungen, um den Beckenboden zu stärken“, beschreibt die zweifache Mutter und zertifizierte Trainerin, weshalb das Kanga-Training bereits parallel zur Rückbildungsgymnastik sinnvoll ist.

Bei motivierender Musik wie „I like to move it, move it“ macht die Arbeit am eigenen Körper sichtlich Spaß, wenngleich die Schweißperlen tropfen. Auch die Kinder genießen Mamas Bewegung an der frischen Luft, denn die Gruppe marschiert vom unteren Fasanerieparkplatz entlang des Bächleins bis hinauf zum Hotel und zurück, macht zwischendurch Fitness-Übungen und hat Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen.