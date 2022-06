Schwimmen : Ein Wassermann mit großem Willen

Leo Ilias Baumann von den Wassersportfreunden Zweibrücken nahm bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin an elf Rennen teil. Der 14-Jährige aus Altstadt bezeichnet Schwimmen als „das Eintauchen in eine andere Welt.“ Fotos: Heiko Leverkus Foto: Heiko Leverkus

Altheim/Zweibrücken Leo Ilias Baumann von den Wassersportfreunden Zweibrücken hat bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin Ende Mai ein halbes Dutzend Medaillen gewonnen – darunter einmal die goldene. Das Fernziel des 14-Jährigen aus Altstadt: Die Jugend-Olympiade 2026.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Der Wahrheitsgehalt, der in der Astrologie steckt, dürfte sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Dass Leo Ilias Baumann im Sternzeichen des Wassermanns geboren wurde, passt trotzdem wie die Faust aufs Auge. „Schwimmen ist wie das Eintauchen in eine andere Welt. Es ist magisch“, schwärmt Baumann.

Dass das kühle Nass sein Element ist, hätte der 14-Jährige bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) der Schwimmer in Berlin kaum eindrucksvoller unter Beweis stellen können. Sechs Medaillen zog der junge Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken Ende Mai aus dem Becken des Europa-Sportparks in der Bundeshauptstadt. Und dabei war jedes Edelmetall mindestens einmal vertreten: Gold über 200 Meter Freistil, jeweils Silber über 400 Meter Freistil und 100 Meter Rücken sowie Bronze über die 100 Meter Freistil, die 200 Meter Lagen und die 50 Meter Freistil.

Ein halbes Dutzend Medaillen also für Baumann – und es hätten noch mehr sein können. Denn der Vielstarter war an den fünf Wettkampftagen bei elf Rennen auf den Startblock getreten und verpasste weiteres Edelmetall teilweise nur knapp. Schon Mitte Mai hatte Baumann bei den Süddeutschen Meisterschaften zwei komplette Medaillensätze abgeräumt.

Dem Achtklässler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums, einer Eliteschule des Sports, wurde das Schwimmen in die Wiege gelegt. Mutter Christina nahm ihn schon während der Schwangerschaft fast täglich mit ins Schwimmbad ihres damaligen Wohnortes Jena und hat Leos Leidenschaft fürs Schwimmen damit wohl ganz früh geweckt. 2013 lernte Leo in Eisenach, wo die Familie zwischenzeitlich lebte, schwimmen, erwarb mit dem „Seepferdchen“ im DLRG seine erste Auszeichnung. Nach dem Umzug in den Bliesgau, wo seine Eltern Raban und Christina zusammen eine Landarztpraxis für Allgemeinmedizin führen, schloss er sich den Wassersportfreunden an, wo er von Thomas Schappe trainiert wurde.

Seine erste Teilnahme an den saarländischen Landesmeisterschaften verlief allerdings ernüchternd. Baumann schwamm erstmal nur hinterher. Doch das Talent arbeitete hart, feilte an seiner Technik – und schon ein Jahr später, stellten sich die ersten Erfolge ein. Genau genommen elf. So viele Landestitel erschwamm sich Baumann nämlich bei seiner zweiten Saarlandmeisterschaft. Derzeit hält er zwölf saarländische Altersklassenrekorde.

Nach der Aufnahme in die Sichtungsgruppe kümmerte sich Joachim Reinke um den jungen Schwimmer, rasch erfolgte die Aufnahme in den saarländischen Landeskader. 2019 holte sich Baumann seinen ersten Deutschen Meistertitel beim schwimmerischen Mehrkampf in der Disziplin Schmetterling. Der Teenager sieht sich als klassischen Lagenschwimmer. In den Disziplinen Rücken, Schmetterling und mit Abstrichen auch Brust ist er landesweit – im Freistil sogar bundesweit spitze. Über die 200 Meter Freistil hält Baumann in 1:58,16 Minuten die aktuelle Jahresbestzeit des Jahrgangs 2008.

Noch will sich Baumann auch nach seiner Berufung in den Nationalkader aber nicht auf eine Disziplin spezialisieren. Diesen Rat habe ihm auch der deutsche Bundestrainer Nachwuchs, Hannes Vitense, gegeben. Auch im Hinblick auf die Distanzen will sich Leo Ilias Baumann noch nicht festlegen. Er fühlt sich sowohl auf der Kurz-, als auch auf den Mittelstrecken zuhause. Nur über die ganz langen Distanzen, die 800 und 1500 Meter, die das Spezialgebiet seines WSF-Teamkollegen Lukas Fritzke sind, ging Baumann bei der DJM in Berlin nicht an den Start.

Sein Trainingspensum sieht acht Trainingseinheiten zu je zwei bis drei Stunden pro Woche vor, das er am Olympiastützpunkt in Saarbrücken absolviert. Außerdem nimmt er noch zwei „Früheinheiten“ vor dem Unterricht in Anspruch, die ihm als Mitglied der Sportklasse des Gymnasiums angeboten werden. Bei manchem Training trifft Leo Ilias Baumann dabei auch auf Spitzenschwimmer wie Olympia-Teilnehmer Andreas Waschburger, oder den Triathlon-Superstar Jan Frodeno. Auch Leos Bruder Ari Odysseas ist als Neunjähriger schon Mitglied der Nachwuchsgruppe.

Die „Corona-Zeit“ überbückte Leo Baumann übrigens auf kreative Weise, um keine Trainingseinbußen hinnehmen zu müssen. Er schwamm täglich zwei Stunden gegen die Gegenstromanlage im Pool eines Nachbarn in Altheim an. Auch das Schwimmbecken des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums stand ihm zur Verfügung. Im Sommer zieht der 14-Jährige seine Bahnen zudem im Freibad in Walsheim – das er als echter Sportler natürlich mit dem Fahrrad ansteuert.

Überhaupt findet Leo Ilias Baumann in seiner ländlich geprägten Heimat, die für die Wettkampfvorbereitung und Regeneration nötige Ruhe. Da spielt der Schüler zum Abschalten dann auch mal auf seinem Instrument, dem Waldhorn. Es gebe aber kaum etwas Schöneres, als nach dem Schulunterricht – seine Lieblingsfächern sind Sport, Mathematik und Kunst – beim Schwimmen zur Ruhe zu kommen, findet er.

„Ich bin immer wieder überrascht über Leos großen Willen zum Training“, sagt Vater Raban, der in den letzten beiden Jahren als Vorsitzender den Saarländischen Schwimm-Bund führte und dort jetzt sein medizinisches Wissen im Wettkampfbereich einbringt.

Nach den Erfolgen bei den nationalen Meisterschaften stehen für Leo Ilias Baumann über den Sommer mehrere überregionale Wettbewerbe auf dem Terminplan. Darunter befindet sich auch das „Wartburg-Kriterium“ in seiner alten Heimat Eisenach, wo sich der 14-Jährige auf ein Wiedersehen mit alten Freunden freut. Fernziele des talentierten Schwimmers sind die Jugend-Europameisterschaften – und die Teilnahme an der Jugend-Olympiade 2026 in Dakar.

Stolze Ausbeute: Bei der DJM in Berlin hat Leo Ilias Baumann ein halbes Dutzend Medaillen abgeräumt. Foto: Heiko Leverkus