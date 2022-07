Zeugen gesucht : Randale in der Schulturnhalle

Einen erneuten Fall aus der Kategorie „komplett unnötig“ musste die Polizei jetzt aufnehmen.

Was für eine Schweinerei: bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend zwischen 18.30 und 21.45 Uhr in der Turnhalle der Thomas-Mann-Schule gewütet. Nach Polizeiangaben entleerten einen in der Sporthalle aufgehängten Feuerlöscher (Pulverlöscher) in der Halle und in den Umkleiden der Grundschule. Zudem wurden Papierhandtücher und Mülleimer umhergeworfen. Der Feuerlöscher konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. red/Foto: Polizei