Mörsbach : Eine große Zirkusparty zum 30. Geburtstag

Mit einer Vorstellung wie im echten Zirkus begeisterten die Mörsbacher Kinder ihre Zuschauer hellauf. Foto: Cordula von Waldow

Mörsbach die Kita Hand in Hand in Mörsbach hat am Samstag ihren runden Geburtstag begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Happy Birthday“ stand auf dem Luftballon, der die Besucher am Samstag zu der großen Feier „30 Jahre Kita Hand-in-Hand in Mörsbach“ empfing. Gefeiert wurde der Geburtstag in einem rauschenden Zirkus-Fest. Dieses war nur möglich durch die finanzielle und tatkräftige Unterstützung von Förderverein und Festkommitée aus dem Elternausschuss, der örtlichen Vereine inklusive Feuerwehr, sowie der GeWobau. Dass auch zahlreiche Eltern ehemaliger Kita-Kinder und sogar die großen Kinder selbst mithalfen, zeigt die enge Verbundenheit.

Und so erklärte Daniela Danzenbächer, die seit 2007 den 1992 erbauten Kindergarten leitet, auch den Namen als Programm. „Hand-in-Hand“ im Team der Erzieherinnen untereinander, mit den Kindern, mit den Eltern, mit dem Förderverein, mit den Vereinen und Organisationen des Dorfes sowie mit dem Träger.“ Für das überdurchschnittliche Engagement des gesamten Teams mit seiner Offenheit für Neues bedankten sich Michael Knobloch als Vorsitzender des Fördervereins sowie die Erlternausschuss-Vorsitzende, Inga Gergen. Michael Knobloch würdigte die Arbeit der Erzieherinnen als Welterklärerin, Zirkusdompteur, Ärztin oder Ersatzmama“. Inga Gergen zitierte eine der Erzieherinnen: „Kinder anvertraut zu bekommen ist eine Berufung. Sie sind der wichtigste Schatz für die Eltern.“ Persönliche Geschenke für das engagierte Team und einen Strauch für das Außengelände machten die Wertschätzung sichtbar.

Und dann hieß es „Manege frei!“ für die rund 50 Nachwuchs-Artisten, die ein kunterbuntes Zirkus-Programm vorführten in dem alles vorhanden war was zu einem richtigen Zirkus gehört. Das farbenfrohe Schwungtuch über dem Schaukelgerüst bildete das Zelt und den Vorhang. Zirkusdirektorin und Zirkusdirektor führten das geschätzte Publikum wortgewandt durch das Programm. Zuerst allerdings musste die große Kiste beiseite geräumt werden. Unmöglich für ein Erzieher-Trio. Doch die pfiffigen Kinder wussten Rat: Nacheinander entfernten sie von hinten beginnend die Nullen an den 10 000 kg, bis nur noch ein Kilogramm übrig blieb und von einem Mädchen leicht hinter die Kulissen gezogen werden konnte, sehr zur Erheiterung des Publikums, das sich unter den Schatten der eigens aufgestellten Pavillons oder der Bäume drängte oder entspannt die Sommersomme genoss.

Die Allerkleinsten meisterten als Tiger, Elefant und Bär einen altersgerechten Parcours mit kleinen Brücken und Tunnel. Die lustigen Clowns in ihren roten Kostümen mit den Clownsnasen tanzten zu dem passenden Lied. Wilde Pferde, vorgestellt von einem Peitschen schwingenden Zirkusdirektor, galoppierten unbändig umher und zeigten ihre Kunststücke. Unglaublich erschien die Leistung der „stärksten Kinder der Erde“, die ganz nach Pippi-Langstrumf-Marnier 250 Kilogramm schwere Kugelgewichte über Kopf schwangen, als seien sie aufblasbar. Die Akrobaten endeten in einer Kinderpyramide und grazile Tänzerinnen in weißen Kleidchen schwenkten und drehten elfengleich in einer sehr anmutigen Choreografie große weiße Papillon-Schirme aus Papier.